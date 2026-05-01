Domani alle 15 a milano lo scontro diretto Primavera nella tana dell’Inter E’ un match point per i playoff

Domani alle 15 a Milano si svolgerà uno scontro diretto tra due squadre di calcio, con la Primavera che si troverà ad affrontare l'Inter in una partita decisiva per la qualificazione ai playoff. La squadra aveva recentemente battuto il Genoa con un gol segnato nel finale, mantenendo viva la speranza di raggiungere gli obiettivi stagionali. La sfida di domani rappresenta un momento chiave nella stagione delle formazioni giovanili coinvolte.

Con ancora negli occhi e nel cuore il gol-vittoria nel finale di Jaku, lunedì contro il Genoa a Crespellano (1-0), valso tre punti d’oro in classifica, nonché il doppio sorpasso su Inter e Atalanta, domani alle 15 il Bologna Primavera sarà di scena a Milano, proprio contro i giovani nerazzurri di Benny Carbone, per un succosissimo ed importantissimo scontro diretto playoff. A tre giornate dal termine del campionato, infatti, i rossoblù sono quinti a +2 sull’ Inter, che insegue la Morrone-band a quota 53 punti e a -1 dall’Atalanta sesta. Due poltrone in ballo, quindi, per tre pretendenti alla post-season e un appuntamento al quale il Bologna arriva carico e forte di sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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