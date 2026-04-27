Dopo la conclusione della stagione regolare, si apre la fase dei play-off per l’Akragas Slp. La squadra biancazzurra affronterà il Pro Ragusa in una sfida secca prevista per domenica alle 16:30 al Totò Russo di Aragona. La partita deciderà l’accesso al turno successivo dei playoff.

Archiviata la stagione regolare, per l’Akragas Slp si apre un nuovo capitolo: i play-off. Il primo ostacolo sulla strada dei biancazzurri sarà il Pro Ragusa, atteso domenica alle 16,30 al Totò Russo di Aragona per una sfida secca che vale l’accesso al turno successivo. Un confronto che vedrà.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: gruppo a 40? dalla fuga, inizia la fase decisiva della corsa

Teramo, addio scudetto: ora la sfida decisiva per i play-offIl Teramo Calcio punta a concludere la stagione con un piazzamento d’élite, mirando al secondo posto in classifica dopo che la corsa al titolo si è...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Akragas, ai play-off c’è il Pro Ragusa: ora inizia la fase decisiva; Akragas-Priolo, senza vincitori 1 – 1. Play Off con il Pro Ragusa; Santa Croce, al Kennedy è finale play off: serve solo vincere; Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla Coppa e ai play off.

Akragas, ora inizia un altro campionato: ai play-off c’è il Pro Ragusa x.com

La Gymnica Scordia perde malamente (4-0) con il Santa Croce che conquista i play off ai danni del Serradifalco. Al "Kennedy" succede tutto nella ripresa. La squadra ragusana sarà quindi la sfidante dei ragazzi di Provenzano nella semifinale che si giocherà - facebook.com facebook