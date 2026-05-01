Dieci nuovi alloggi Erp Aperto il cantiere nella zona Cammilletta

È stato avviato il cantiere per la realizzazione di dieci alloggi Erp nella zona Cammilletta. L’intervento è stato reso possibile grazie a una convenzione firmata tra la Regione Toscana e il Comune di Massa Marittima, a fine 2024. La costruzione prevede l’impiego di risorse di entrambe le istituzioni, con l’obiettivo di portare avanti questa operazione.

Aperto il cantiere per la costruzione di 10 nuovi alloggi Erp, in località La Cammilletta. C’è un pool di forze per il completamento di questa operazione costituito da Regione Toscana e Comune di Massa Marittima, sancita da una convenzione sottoscritta a fine 2024. Il progetto prevede un investimento di 1.500.000 euro sostenuto da contributi statali e regionali, per la costruzione di 9 appartamenti, a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento di 350.000 euro da parte della Epg per la realizzazione del decimo appartamento. E ci sono già ben 29 famiglie in attesa. Il nuovo edificio si svilupperà su tre piani: il piano terra ospiterà posti auto coperti, uno per ogni alloggio, e locali tecnici, mentre i primi due piani accoglieranno le abitazioni, servite da due corpi scala distinti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci nuovi alloggi Erp. Aperto il cantiere nella zona Cammilletta Notizie correlate Leggi anche: C.Fiorentino, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi Erp Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant'ErmeteAppuntamento con gli abitanti che risiederanno nella nuova struttura di via Emilia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emergenza casa: al via i lavori per dieci nuovi alloggi Erp. Investimento da 1,8 milioni d’euro; Dieci nuovi alloggi Erp. Aperto il cantiere nella zona Cammilletta; Il Governo vuole 100mila nuovi alloggi in 10 anni: ecco il piano; Recupero ERP, housing sociale e investimenti privati: ecco cosa prevede il Piano Casa 2026. Dieci nuovi alloggi Erp. Aperto il cantiere nella zona CammillettaAperto il cantiere per la costruzione di 10 nuovi alloggi Erp, in località La Cammilletta. C’è un pool di forze per il completamento di questa operazione costituito da Regione Toscana e Comune di ... lanazione.it Dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: al via i lavoriA Massa Marittima, in provincia di Grosseto, dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: al via i lavori ... grossetonotizie.com Bellaria Igea Marina, sicurezza estiva: arrivano dieci nuovi agenti per la Polizia Locale - facebook.com facebook Dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: al via i lavori - x.com