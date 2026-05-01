Il giornalista Paolo De Paola ha commentato l'impegno del Milan in trasferta, sottolineando come il Sassuolo abbia dimostrato di essere una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. De Paola ha spiegato che i neroverdi rappresentano un ostacolo complicato da affrontare e ha affermato che, in questa occasione, il Milan si trova in una situazione di rischio. La partita è prevista tra le sfide più delicate della giornata.

Con 67 punti dopo 34 giornate di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri si trova, al momento, in terza posizione in Serie A. I rossoneri hanno 6 punti di vantaggio sulle quinte della classe, Como e Roma e, pertanto, per la certezza matematica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League dovranno conquistarne altri 6 nelle 4 partite che restano per chiudere il torneo. La prima gara che attenderà i rossoneri, sarà, però, molto complicata. Il Diavolo - senza l'infortunato Luka Modric e con gli attaccanti in crisi di gol da mesi - sarà infatti di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, domenica 3 maggio alle ore 15:00, per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Paola: “Il Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque. E oggi il Milan rischia”

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