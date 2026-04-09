Una petizione promossa dal movimento Siamo ai titoli di coda invita i candidati ai David di Donatello 2026 a non partecipare alla cerimonia. La richiesta nasce come forma di protesta contro le difficoltà che attraversa il settore cinematografico, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulla situazione attuale. Non sono stati annunciati altri metodi di azione o proteste collettive.

Il movimento Siamo ai titoli di coda ha chiesto di protestare per denunciare la difficile situazione del settore cinematografico. La cerimonia di premiazione della 71a edizione dei Premi David di Donatello si svolgerà il 6 maggio e il movimento Siamo ai titoli di coda ha ora lanciato un appello e una petizione chiedendo ai candidati e ai partecipanti di disertare la serata. L'obiettivo è quello di provare a lanciare un messaggio chiaro e importante lasciando la sala vuota in segno di protesta contro "uno scenario di smantellamento culturale" e provare a ribadire che bisogna sostenere la Cultura italiana. I motivi della protesta Nel comunicato stampa con cui si presenta la petizione "Luci Spente ai David per non spegnere il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David di Donatello 2026: una petizione chiede ai candidati di disertare la cerimonia

Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello.

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David di Donatello 2026: una petizione chiede ai candidati di disertare la cerimoniaIl movimento Siamo ai titoli di coda ha chiesto di protestare per denunciare la difficile situazione del settore cinematografico. movieplayer.it

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8 candidature ai David di Donatello per Duse di Pietro Marcello Il film è prodotto da Palomar - a Mediawan Company, Avventurosa con Rai Cinema e Piperfilm in co-produzione con @advitamdistribution #DuseIlFilm @avventurosafilm @avventurosae @palom - facebook.com facebook

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