Damiani | Milan prendi Lewandowski e tieni Leao Allegri numero uno tra gli allenatori

Oscar Damiani, ex attaccante del Milan e attualmente procuratore sportivo, ha commentato le strategie dei rossoneri per il prossimo mercato estivo. In particolare, ha suggerito che il club dovrebbe puntare a prendere Lewandowski e mantenere Leao nella rosa. Inoltre, ha dichiarato che l’allenatore Allegri è il numero uno tra gli allenatori attivi nel calcio italiano. Le sue osservazioni si sono concentrate sulle possibili scelte di mercato e sulla guida tecnica della squadra.

Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex attaccante del Milan negli anni Ottanta, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola sul calciomercato rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su cosa servirebbe al Milan sul mercato per tornare a vincere: «Se lo sapessi lo direi subito ai dirigenti (ride, n.d.r.). Scherzi a parte, questo Milan è già una buona squadra, ma da secondo-terzo posto. Per trionfare, però, serve altro. Servono almeno un paio di giocatori di grande personalità e carisma per trascinare i compagni, alzando il livello complessivo della squadra, che sembra perdersi sempre sul più bello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Damiani: “Milan, prendi Lewandowski e tieni Leao. Allegri numero uno tra gli allenatori” Notizie correlate Leggi anche: Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Milan, Biasin: “Allegri è uno dei migliori allenatori in circolazione da tanto tempo”Come ogni settimana, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della giornata di campionato appena conclusa nel suo editoriale per 'TMW'. Una raccolta di contenuti Damiani non ha dubbi: Milan, prendi Lewandowski. Sarebbe un bel colpo come lo è stato ModricOscar Damiani, noto agente sportivo, ha commentato così la rosa del Milan ai microfoni di Tuttosport: Questo Milan è già una buona squadra, ma da secondo-terzo posto. milannews.it Milan, prendi lui. Leao da tenere, Allegri il numero uno degli allenatoriL’intervista al super procuratore Oscar Damiani: Il polacco sarebbe un colpo alla Modric. Retegui, Castro? Buoni giocatori, ma non aiutano a cambiare la squadra ... tuttosport.com