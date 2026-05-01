Dal 1° maggio stop a smalti tinte e profumi tossici L’Europa cambia le regole per parrucchieri ed estetiste | ecco cosa non potrai più usare

A partire dal primo maggio, entreranno in vigore nuove normative europee che vietano l'uso di determinati smalti, gel, tinte e profumi considerati tossici. Le regole riguardano i prodotti utilizzati quotidianamente da parrucchieri ed estetisti e comportano l'eliminazione di sostanze pericolose dalla composizione di questi articoli. La modifica interesserà sia le procedure professionali sia gli acquisti dei consumatori.

Smalti, gel, tinte e profumi: dal 1° maggio cambia la formula di molti prodotti che passano ogni giorno tra le mani di parrucchieri, estetisti e consumatori. L’Unione europea ha aggiornato le regole sugli ingredienti cosmetici, introducendo nuovi divieti e restrizioni per una serie di sostanze considerate a rischio sulla base delle evidenze scientifiche più recenti. Alcuni composti escono definitivamente di scena, altri potranno essere utilizzati solo entro limiti più severi, soprattutto quando associati a possibili effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o capaci di provocare allergie e sensibilizzazioni. Una stretta che punta a rafforzare la sicurezza lungo tutta la filiera, ma che tocca da vicino anche i prodotti di uso quotidiano.🔗 Leggi su Open.online

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