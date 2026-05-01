Daffara | Ci è mancata la fame dell' Empoli Con il Modena proveremo a regalare una vittoria ai tifosi
Giovanni Daffara ha parato due rigori a Shpendi durante la partita al Castellani di Empoli, ma la sua squadra ha perso 1-0 contro il Modena. La squadra di casa si è trovata senza quella determinazione che aveva mostrato in altre occasioni. Prima della sfida, Daffara ha dichiarato che con il Modena proveranno a regalare una vittoria ai tifosi. La sconfitta ha lasciato i playoff ancora in bilico per entrambe le squadre.
Giovanni Daffara esce dal Castellani di Empoli con la soddisfazione del doppio rigore parato a Shpendi e l'amaro in bocca per una sconfitta che tiene i playoff in bilico. Il portiere dell'Avellino guarda già avanti con la lucidità di chi sa cosa è mancato in una serata storta."Dispiace per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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