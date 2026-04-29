Daniel Day-Lewis è considerato uno degli attori più acclamati del cinema contemporaneo. La sua carriera include interpretazioni riconosciute come memorabili e premi ottenuti in numerosi festival internazionali. Tra i film più noti, ci sono pellicole che hanno lasciato un segno significativo nel panorama cinematografico. La sua presenza sul grande schermo è stata spesso caratterizzata da interpretazioni intense e trasformazioni radicali del personaggio.

Parlare di Daniel Day-Lewis significa parlare, forse, del più grande attore vivente. È un’affermazione forte, certo. De Niro, Al Pacino, Hopkins, Nicholson potrebbero reclamare questo titolo a pieno diritto. Ma tra giganti, ad un certo punto, diventa anche una questione intima. Lo sguardo dell’attore protagonista de Il Petroliere è uno sguardo che cambia, che muta, che sente il peso del suo personaggio ma anche, e soprattutto, della vita vissuta. La grandezza di Daniel Day-Lewis non sta nell’ormai famigerato “metodo” che utilizza per le sue performance. Come da definizione, quello è solo un “mezzo” per raggiungere altro. Il punto d’arrivo è la completa dissociazione da sé.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uno sguardo intenso, un’interpretazione leggendaria: i 10 migliori film con Daniel Day-Lewis (da scoprire e riscoprire)

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