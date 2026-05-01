Questa settimana porta con sé una varietà di sensazioni e situazioni per diverse persone. Alcuni percepiscono un'energia sottile nell’aria, mentre altri cercano stabilità e equilibrio. Ci sono coloro che preferiscono mantenere un atteggiamento tranquillo e riflessivo, mentre altri sentono il bisogno di cambiare rotta e rinnovare i propri piani. Le previsioni fornite dall’oroscopo di questa settimana riflettono queste diverse prospettive e stati d’animo.

D a chi è più pacato e lungimirante a chi sente che sia arrivato il momento di scompigliare i piani. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Non vi sorprenderà scoprire che ora non basta accelerare. Scavare sotto le vostre certezze e vi costringe a rallentare. Parola chiave della settimana: pacatezza. Toro 20 aprile – 20 maggio C’è una nuova attitudine nel vostro modo di pensare, più pacata e lungimirante. Alcune dinamiche chiedono attenzione. Parola chiave della settimana: verità. Leggi anche › Il Tema Natale di Lars von Trier, Toro creativo e tormentato Gemelli 21 maggio – 21 giugno C’è un’elettricità sottile nell’aria, che vi somiglia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi sente un’elettricità sottile nell’aria a chi ha davvero bisogno di stabilità. L’oroscopo della settimana

Reborn as beggar, I got a system, changed my fate, and achieved an invincible comeback!#cdrama

Notizie correlate

Da chi sente il bisogno di partire e cambiare aria a chi scopre che restare può essere una scelta altrettanto potente. L’oroscopo della settimanaDa chi vuole cambiare tutto e subito a chi capisce cosa vale davvero la pena tenere e cosa invece lasciare andare senza rimpianti.

Leggi anche: Da chi sente spirare un vento di trasformazione a chi deve rimettere in moto la fiducia. L’oroscopo della settimana

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Sudan, Yemen, Iraq, Somalia: 63 rifugiati arrivano a Fiumicino. Una luce in fondo al tunnel; Carbone, perché non conviene in Italia. Il caso Cina che da sola vale la metà del mercato; Oroscopo della settimana dall’1 all’8 maggio, in video; Poesia del Giorno.

Il tycoon ribattezza Hormuz Stretto di Trump: "Si sente Napoleone" https://gazzettadelsud.it/p=2203468 - facebook.com facebook

Il punto di vista di Alessandra: “Marco si sente forte” #GFVIP x.com