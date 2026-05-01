Cristina Pedevilla | il ritorno dopo 10 anni con il brano Il devasto
Cristina Pedevilla torna sulla scena musicale dopo dieci anni con il brano intitolato Il devasto, pubblicato venerdì 1 maggio 2026 a Golfo Aranci. La cantante non aveva prodotto nuovi brani dal suo ultimo lavoro discografico, uscito circa un decennio fa. La pubblicazione del singolo segna il suo rientro nel panorama musicale.
? Cosa sapere Cristina Pedevilla pubblica il brano Il devasto a Golfo Aranci venerdì 1 maggio 2026.. L'artista torna sulla scena musicale dopo dieci anni di assenza discografica.. Venerdì 1° maggio 2026, Cristina Pedevilla lancia il brano Il devasto a Golfo Aranci, segnando il suo ritorno sulla scena musicale dopo un decennio di silenzio discografico. L’artista, che oggi conta 44 anni, riporta la sua voce limpida sulle piattaforme digitali con una composizione intitolata Il devasto. Il nuovo lavoro, concepito per esplorare le pieghe di una relazione sentimentale tormentata, nasce dalla collaborazione con Laura Mazzini, autrice del testo che la cantante ha avvertito come profondamente vicino alla propria sensibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Golfo Aranci, in uscita Il devasto; Golfo Aranci, Cristina Pedevilla torna alla musica e racconta il nuovo singolo.