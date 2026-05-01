Crans-Montana denunciata l' Organizzazione cantonale di soccorso le famiglie delle vittime | Commessi errori nel triage

A Crans-Montana, le famiglie delle vittime hanno presentato una denuncia contro l'Organizzazione cantonale di soccorso, accusandola di aver commesso errori durante il triage. Le accuse, in parte provenienti dall’Italia, si concentrano sulla gestione delle operazioni di soccorso e sulla presunta mancanza di efficacia nel trattamento delle emergenze. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le decisioni prese nel corso delle operazioni di soccorso.

Le accuse, mosse soprattutto dall'Italia, riguardano la gestione del soccorso e la mancanza di dispositivi medici essenziali per un pronto supporto quali barelle, coperte termiche e bombole di ossigeno Si apre un nuovo filone d'inchiesta in merito all'incendio di Capodanno avvenuto nel discob.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, denunciata l'Organizzazione cantonale di soccorso, le famiglie delle vittime: "Commessi errori nel triage" Notizie correlate Crans-Montana: le famiglie delle vittime si preparano a vedere i video dell’incendioA partire da oggi, gli avvocati degli imputati, e successivamente quelli delle famiglie delle vittime, potranno visionare le riprese delle telecamere... Crans-Montana, Berna annuncia aiuti straordinari per feriti e famiglie delle vittimeL’obiettivo del governo svizzero è fornire assistenza rapida alle persone colpite, evitando lunghe e complesse procedure giudiziarie. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana, archiviata la denuncia contro la caricatura di Charlie Hebdo; Caricatura di Charlie Hebdo su Crans-Montana, denuncia archiviata; Charlie Hebdo, nessun reato: bocciata la denuncia sulla vignetta della tragedia di Crans-Montana; Crans Montana, Meloni su invio fatture degli ospedali alle famiglie: È l'ultima vergogna. Denunciata l'Organizzazione cantonale di soccorso per l'incendio al bar di Crans-MontanaLa denuncia, depositata da avvocati delle vittime, segnala presunte carenze nell'intervento nelle fasi successive al rogo che ha causato 41 vittime e 115 feriti ... laregione.ch Crans-Montana, la posizione del Governo Meloni: L'Italia si costituisce parte civile nel processoL’intervento dell’Italia nel processo per la tragedia di Crans-Montana e l’accertamento delle responsabilità. Ecco la nota di Palazzo Chigi. notizie.it Nella notte di Capodanno 41 persone hanno perso la vita nell’incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana e più di un centinaio sono rimaste ferite. Nelle ore successive ai fatti, il Ministero pubblico vallesano ha aperto un’inchiesta penale per stabilire facebook "Io sento parlare di soldi, di milioni: sono indignata! È indecente tutto questo!" Rita Dalla Chiesa a #drittoerovescio sulla strage di Crans-Montana, le responsabilità e le fatture degli ospedali svizzeri alle vittime x.com