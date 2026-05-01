Crans-Montana denunciata l' Organizzazione cantonale di soccorso le famiglie delle vittime | Commessi errori nel triage

Da ilgiornaleditalia.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, le famiglie delle vittime hanno presentato una denuncia contro l'Organizzazione cantonale di soccorso, accusandola di aver commesso errori durante il triage. Le accuse, in parte provenienti dall’Italia, si concentrano sulla gestione delle operazioni di soccorso e sulla presunta mancanza di efficacia nel trattamento delle emergenze. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le decisioni prese nel corso delle operazioni di soccorso.

Le accuse, mosse soprattutto dall'Italia, riguardano la gestione del soccorso e la mancanza di dispositivi medici essenziali per un pronto supporto quali barelle, coperte termiche e bombole di ossigeno Si apre un nuovo filone d'inchiesta in merito all'incendio di Capodanno avvenuto nel discob.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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