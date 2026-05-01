Cosa non torna nella grazia a Nicole Minetti | la malattia usata per l’istanza la coppia che voleva il bimbo e l’avvocata carbonizzata

Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani si trovano in Uruguay da circa dieci giorni, poco prima che diventasse pubblico il caso della Grazia concessa all’ex Olgettina. La vicenda ha suscitato attenzione, soprattutto perché nella richiesta di grazia si parla di una malattia che sarebbe stata usata come motivo, e perché si conosce una coppia che avrebbe desiderato un bambino. Tra gli elementi che fanno discutere ci sono anche dettagli legati a un’avvocata coinvolta in circostanze misteriose.

Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani sono in Uruguay. E sono lì da una decina di giorni. Ovvero da poco prima che scoppiasse il caso della Grazia ricevuta dall’ex Olgettina. Intanto l’Interpol ha ricevuto dalla procura di Milano la delega a operare nel paese sudamericano. Per verificare la testimonianza sulle feste con escort nel ranch dell’imprenditore veneziano. E dopo che una ragazza americana le ha evocate in una (controversa e poi archiviata) denuncia contro il cugino di Cipriani, che però conteneva riferimenti anche a supposti contesti di prostituzione nell’ entourage. Si indaga anche sui morti carbonizzati e sui ricoveri del bambino in Italia.🔗 Leggi su Open.online

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Julio Cuadrado e Leydi Gonzalez hanno accarezzato per due anni il sogno dell’adozione, prendendosi cura del bambino con seri problemi di salute che poi, all’improvviso, fu dato in affido e poi in adozione a Nicole Minetti e Sergio Cipriani. La coppia ha deci x.com