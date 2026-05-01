Cosa fare il primo maggio a Roma | eventi musei e trasporti La guida completa

Il primo maggio a Roma offre diverse possibilità oltre al tradizionale concertone in piazza San Giovanni. Molti musei rimarranno aperti, permettendo ai visitatori di accedere alle collezioni durante la giornata. In parallelo, numerosi romani si sposteranno verso le spiagge del litorale per trascorrere il giorno tra sole e relax. Per quanto riguarda i trasporti, sono previste modifiche e potenziamenti per facilitare gli spostamenti di chi sceglie di festeggiare in città o fuori.

Non solo il concertone in piazza San Giovanni. Il primo maggio a Roma significa anche cultura, grazie all’apertura dei musei, e tanto svago visto che, come da tradizione, migliaia di romani si recheranno lungo le spiagge del litorale per le prime tintarelle. Del resto, anche le previsioni dicono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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