Cosa fare anche gratis a Trento dal 13 al 15 febbraio | tutti gli eventi

Dal 13 al 15 febbraio, Trento si anima di eventi grazie alla combinazione di Carnevale e atmosfera pre-olimpica, portando in strada musica, sfilate e degustazioni gratuite. La città offre un ricco programma di feste popolari e incontri culturali, molti dei quali accessibili senza spendere un euro. Le vie del centro si riempiranno di maschere colorate e di appuntamenti sportivi sulla neve, che attireranno residenti e turisti.

Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti Tra Carnevale e atmosfera pre-olimpica, il Trentino entra nel vivo del weekend con un’agenda che mescola feste di piazza, tradizioni gastronomiche, appuntamenti culturali e sport sulla neve. Dal Garda al Tesino, dalla Val di Non alla Paganella, sono tanti gli eventi (spesso a ingresso libero) per vivere il territorio tra maschere, musica, mostre e iniziative per famiglie. Il protagonista assoluto è il Carnevale, declinato in versioni molto diverse tra loro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Questo fine settimana, a Trento e nel Trentino, ci sono tanti eventi da non perdere.

