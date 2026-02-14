Cosa fare anche gratis a Trento dal 13 al 15 febbraio | tutti gli eventi
Dal 13 al 15 febbraio, Trento si anima di eventi grazie alla combinazione di Carnevale e atmosfera pre-olimpica, portando in strada musica, sfilate e degustazioni gratuite. La città offre un ricco programma di feste popolari e incontri culturali, molti dei quali accessibili senza spendere un euro. Le vie del centro si riempiranno di maschere colorate e di appuntamenti sportivi sulla neve, che attireranno residenti e turisti.
Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti Tra Carnevale e atmosfera pre-olimpica, il Trentino entra nel vivo del weekend con un’agenda che mescola feste di piazza, tradizioni gastronomiche, appuntamenti culturali e sport sulla neve. Dal Garda al Tesino, dalla Val di Non alla Paganella, sono tanti gli eventi (spesso a ingresso libero) per vivere il territorio tra maschere, musica, mostre e iniziative per famiglie. Il protagonista assoluto è il Carnevale, declinato in versioni molto diverse tra loro.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventi
Questo fine settimana, a Trento e nel Trentino, ci sono tanti eventi da non perdere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 febbraio e per San Valentino; Cosa fare a Roma(anche gratis) sabato 7 e domenica 8 febbraio: dalla Mostra inclusiva AbracaDown alla Fiera del Disco; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi.
Cosa fare (anche gratis) a Milano nel weekend delle Olimpiadi InvernaliDall'Olimpic Boulevard al Fan Village, dalle mostre sugli sport alle piste con le ciambelle gonfiabili, tutti gli appuntamenti a Milano durante i Giochi Invernali ... milanotoday.it
Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiSi avvicina il weekend e ci si può finalmente concedere un po' di relax e di divertimento con tanti appuntamenti ad hoc in programma a Monza e dintorni. Protagonista nella città di Teodolinda è il Car ... monzatoday.it
"Non esiste, non si può fare una cosa del genere" Chiellini e Comolli infuriati contro La Penna, Spalletti li porta via a forza facebook
Ognuno scelga liberamente cosa fare. E forza Lazio! x.com