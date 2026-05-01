CORTIS trionfano su M Countdown | arriva il primo premio con REDRED

Il gruppo CORTIS ha vinto il premio su M Countdown il 30 aprile con il brano REDRED. Con questa vittoria, hanno ottenuto un punteggio di 8, superando gli NCT WISH. Questa è la prima vittoria in questa competizione per il gruppo, che ha conquistato il primo posto in questa occasione.

? Cosa sapere I CORTIS vincono M Countdown il 30 aprile con il brano REDRED.. Il gruppo supera gli NCT WISH ottenendo 8.902 punti nella sfida diretta.. I CORTIS hanno conquistato il primo trofeo della loro carriera durante la puntata di M Countdown del 30 aprile, superando la concorrenza con il brano REDRED. Il trionfo è arrivato dopo una sfida diretta contro gli NCT WISH, che proponevano il singolo Ode to Love, con un punteggio finale di 8.902 punti assegnati ai vincitori. La serata trasmessa da Mnet ha un palinsesto estremamente denso di esibizioni musicali. Tra i protagonisti che si sono alternati sul palco figurano ILLIT con l’esecuzione di It’s Me e KATSEYE che ha presentato PINKY UP.🔗 Leggi su Ameve.eu

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