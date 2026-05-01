A Cortina, il comprensorio Faloria si prepara a chiudere la stagione invernale domenica 3 maggio. Durante il weekend, la Capanna Tondi ha ospitato un evento speciale, segnando la fine di 149 appuntamenti di gare di Super G. La chiusura ufficiale del comprensorio segna il termine di un periodo ricco di attività sportive e incontri sulla neve.

? Cosa sapere Il comprensorio Faloria a Cortina chiude la stagione invernale domenica 3 maggio.. Il weekend festivo al Capanna Tondi conclude una stagione con 149 appuntamenti Super G.. Il comprensorio del Faloria a Cortina d’Ampezzo chiuderà ufficialmente la stagione invernale domenica 3 maggio, con un weekend di grandi festeggiamenti che vede protagonisti il Super G e il Rifugio Capanna Tondi dopo una stagione straordinaria segnata dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Siamo in quei giorni in cui l’aria della montagna comincia a cambiare, ma qui in zona, tra le vette che hanno ospitato i migliori atleti del mondo lo scorso febbraio e marzo, l’energia non accenna a calare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cortina, gran finale al Faloria: festa in quota per l’ultimo weekend

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