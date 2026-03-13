L'agente di Dembélé ha incontrato il Manchester City a Madrid, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La notizia ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, anche se si tratta di un aggiornamento su una trattativa che potrebbe influenzare il futuro del giocatore. La notizia arriva in un momento in cui il mercato si sta scaldando e le voci si moltiplicano.

2026-03-12 12:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Siamo ancora al 12 marzo, ma è già tempo di prime “bombe” di calciomercato. L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna, dove il Manchester City avrebbe recentemente incontrato l’agente di Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko. Un primo contatto che ha già suscitato molteplici reazioni in casa Psg, dove temono di perdere il Pallone d’Oro 2025 in vista della prossima stagione. Dalla Spagna: l’agente di Dembelé ha incontrato il Manchester City a Madrid. Archiviata la pesantissima sconfitta di Madrid contro il Real di Arbeloa, il Manchester City di Pep Guardiola è intenzionato a voltare subito pagina, con un occhio all’immediato futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “L’agente di Dembélé ha incontrato il Manchester City a Madrid”, la bomba di mercato arriva dalla Spagna

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