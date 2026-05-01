Concordia fuga di gas in via Mazzini | incendio in un’ex gioielleria

Il 1 maggio 2026, in via Mazzini a Concordia, si è verificata una fuga di gas che ha causato un incendio in un negozio di orologeria. Il guasto a un tubo di gomma ha provocato la fuoriuscita di gas, danneggiando il bancone del negozio. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

? Cosa sapere Fuga di gas e incendio in via Mazzini a Concordia il 1 maggio 2026.. Il guasto a un tubo di gomma ha danneggiato il bancone del Watch Service.. Alle 13:40 di questo primo maggio 2026, un principio d’incendio causato da una fuga di gas ha travolto l’ex gioielleria Longhi in via Mazzini a Concordia, costringendo la figlia del titolare a fuggire terrorizzata mentre le fiamme divoravano il bancone. Il pericolo è scoppiato nel cuore del centro cittadino, trasformando un normale pomeriggio di lavoro in un momento di estremo terrore. All’interno del locale, che oggi ospita l’attività Watch Service gestita da Oriano, la figlia dello storico commerciante Enea Longhi stava sistemando l’ordine dei prodotti quando l’odore pungente e soffocante del combustibile ha segnalato l’imminente disastro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concordia, fuga di gas in via Mazzini: incendio in un’ex gioielleria Notizie correlate Furto nella notte al Centronova di Castenaso: colpo in gioielleria, ladri in fugaColpo nella notte al centro commerciale di Castenaso, dove una gioielleria è stata presa di mira da ignoti. Colpo a picconate da Euroma2: assalto in gioielleria, banditi in fugaColpo in pieno giorno nel centro commerciale Euroma2, dove almeno quattro banditi hanno assaltato una gioielleria distruggendo le vetrine e portando...