Concertone del Primo Maggio ordinanza di Battaglia | stop ad alcol e vetro nell’area dell’evento

Le autorità hanno emesso un’ordinanza che vieta il consumo di alcolici e il possesso di bottiglie di vetro nell’area dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” durante il Concertone del Primo Maggio 2026. L’evento, previsto presso questa location, rappresenta una delle principali manifestazioni della giornata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti. La disposizione sarà in vigore durante tutta la durata del concerto.

Tutto pronto per l’inizio del tradizionale Concertone del Primo Maggio 2026 all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. In vista dell'evento, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha firmato un’ordinanza per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Como-Inter, stop ad alcol e vetro attorno allo stadio: scatta l’ordinanzaIn occasione della partita Como 1907 – Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederlo; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: i cantanti confermati da Fulminacci ai Litfiba e Ditonellapiaga; Ecco il cast del Primo maggio 2026. Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del ConcertoneConcerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d'uscita) del Concertone in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3 da San Giovanni a Roma ... tpi.it Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it tutto pronto per il concertone del primo maggio ecco chi lo condurrà https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-musica/per-il-concertone-del-primo-maggio-2026-a-roma-la-rai-sceglie-tre-conduttori facebook Il PALCO CHIAMA Dalle 15:15 il concertone del Primo Maggio è in diretta su Rai3, RaiPlay e Rai Radio2 #1M2026 x.com