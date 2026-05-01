Concerto primo maggio 2026 | i cantanti che si esibiranno al Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si terrà come ogni anno a piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento vedrà la partecipazione di diversi cantanti che si esibiranno sul palco durante la giornata. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questa piazza, attirando un pubblico numeroso e vario. La lista dei performer è stata annunciata e comprende artisti di diversi generi musicali.

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma? L’evento come da tradizione si svolge a piazza San Giovanni in Laterano. La conduzione quest’anno è affidata al trio Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama, pronti a fare scintille e far ballare e cantare il pubblico. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2. Ecco il cast completo (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin,...🔗 Leggi su Tpi.it

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Primo Maggio 2026 in TV, il Concertone di Roma e tutti gli appuntamenti sul piccolo schermo

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