Il primo maggio, giornata dedicata ai lavoratori, ha visto esibirsi numerosi artisti in diverse piazze italiane. Durante i concerti, il brano “Partigiano” è stato reinterpretato come espressione di umanità, mentre sono stati annunciati interventi a sostegno della Flotilla. Mentre l’attenzione mediatica si concentra su eventi internazionali come Gaza, le manifestazioni musicali italiane hanno mantenuto un tono prevalentemente celebrativo, con pochi riferimenti alle questioni sociali e politiche più complesse.

Primo Maggio dai palchi d’Italia con il lavoro che, come spesso accade, scivola in secondo piano. Non è di moda come Gaza o come la Flotilla, quindi non è particolarmente considerato, soprattutto dai giovanissimi artisti sul palco. Tante le bandiere della Palestina sotto il palco del Concertone di Roma, altrettante a Taranto, in attesa che nel capoluogo ionico salga sul palco Francesca Albanese. “Persone altruiste dirette in Palestina con beni di prima necessità sono state arrestate in acque internazionali ben prima che arrivassero alla loro meta”, ha dichiarato il cantante Dutch Nazari, chiedendo alla piazza di urlare perché “arrivi alle orecchie di chi governa, per dirgli che le parole di condanna vanno bene, però alle parole devono seguire i fatti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Concerti del 1° maggio, “Partigiano” diventa “essere umano” e tanti interventi per la Flotilla

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