Colta a spacciare sotto casa | tenta la fuga e aggredisce gli agenti

Una donna è stata sorpresa mentre consegnava sostanze stupefacenti sotto casa, poi ha cercato di scappare e ha aggredito gli agenti intervenuti. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto poco dopo l’uscita dal portone, con un breve scambio con una persona nota come cliente. La donna, dopo aver fatto pochi passi, si è allontanata bruscamente e ha tentato di sfuggire all’arresto.

Il movimento è stato troppo rapido per passare inosservato: uscita dal portone, pochi passi, un rapido scambio con un soggetto noto come consumatore e il rientro immediato. È bastata questa sequenza, notata domenica pomeriggio da una pattuglia del Reparto Territoriale in via Milano, a far.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Non si ferma all'alt, rischia di investire gli agenti e tenta la fuga: camionista denunciatoNei giorni scorsi un camionista è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per resistenza e minaccia aggravata. Scoperto a spacciare, tenta la fuga in motorino (guidando senza patente): 35enne fermato e arrestatoColto in flagrante dalle forze di polizia intervenute, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento.