Collaboratore scolastico diplomato ma con titolo falso di operatore svolge supplenza Restituzione stipendi ridotto del 30% Ecco perché

Un collaboratore scolastico diplomato, ma con un attestato falso di operatore, sta svolgendo supplenze in alcune scuole. Recentemente, ha ricevuto una riduzione del 30% sullo stipendio. La vicenda riguarda il suo utilizzo di un titolo non autentico per accedere alle supplenze, nonostante fosse comunque in possesso di un diploma ufficiale. La questione è ora al centro di un procedimento legale.

Il caso in commento riguarda il caso di un collaboratore scolastico che svolge supplenze grazie anche al titolo falso dichiarato ma era comunque diplomato. Sussiste ugualmente il danno erariale? Per la Corte dei Conti il danno non sussisterebbe, vediamo il perchè. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico: Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilitàIl CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 1812024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Concorso ATA 24 Mesi 2026/2027: Domande su Polis dal 28 aprile al 19 maggio 2026. Collaboratore scolastico ottiene incarichi in cinque scuole con diploma falso: dovrà risarcire 14mila euro al MimUn collaboratore scolastico ha ottenuto incarichi in cinque istituti scolastici veneti tra gennaio 2019 e dicembre del 2020 con un diploma falso: lo riporta Il Corriere della Sera. L’uomo è stato cond ... tecnicadellascuola.it Falsi diplomi nel Salernitano, assolto collaboratore scolastico salernitano: nessun danno erariale secondo la Corte dei Conti di MilanoNessun danno erariale per il collaboratore scolastico salernitano coinvolto nell’inchiesta sui cosiddetti diplomifici e successivamente citato davanti alla Corte dei Conti. L’uomo, di Santa Maria di ... ilmattino.it