La Final Four di Champions League si svolge a Istanbul, con quattro squadre semifinaliste guidate da allenatori italiani. Questi tecnici sono alla guida delle rispettive formazioni, tra cui Vakifbank, Conegliano ed Eczacibasi. La presenza di allenatori italiani in questa fase finale del torneo internazionale evidenzia la loro presenza nel panorama europeo. La competizione si gioca nella capitale turca, con le squadre pronte a sfidarsi per l'accesso alla finale.

Una sfida Italia-Turchia, una sorta di remake della finale Mondiale. In panchina però il derby è totale. La Final Four di Champions League femminile a Istanbul nel fine settimana vedrà due semifinali “gemelle”: due squadre italiane contro due squadre turche. E se Vakifbank-Conegliano racconta una lunga storia di sfide per trofei importanti negli ultimi anni, Scandicci-Eczacibasi ha la freschezza di una rivalità tutta nuova. E le panchine? Beh quelle sono tutte italiane e raccontano più della competenza dei tecnici nostrani che da anni sono distribuiti in buona parte d’Europa e non solo. Giovanni Guidetti e Daniele Santarelli da una parte e Marco Gaspari e Giulio Cesare Bregoli dall’altra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions League, Final Four a Istanbul: in panchina è una storia tutta italiana

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