Oggi si gioca la partita tra Fenerbahce Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, valida per i quarti di finale della CEV Champions League femminile 20252026. La partita viene trasmessa in diretta e serve che le italiane vincano due set per qualificarsi alla Final Four. Seguiremo gli aggiornamenti minuto per minuto dell'incontro, che si disputa in Turchia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fenerbahce Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League 20252026. Le campionesse del mondo provano a completare l’opera dopo la splendida partita giocata all’andata, chiusa con un successo per 3-0 davanti al pubblico del Pala BigMat. Il netto successo della scorsa settimana mette le ragazze di Marco Gaspari nella migliore delle situazioni per il passaggio del turno. Per strappare il pass per la final four Scandicci ha bisogno di vincere almeno due set nell’arco della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final Four

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