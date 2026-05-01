cento roseto numeri e incognite a confronto

Domenica alle 18 si apre la serie play out tra Sella Cento e Liofilchem Roseto alla Baltur Arena. La formazione che otterrà tre vittorie garantirà la permanenza in campionato, mentre chi perderà dovrà sfidare la squadra sconfitta nell’altra serie tra Ruvo e Pistoia. La sfida si svolge in un momento in cui i numeri e le incognite si confrontano, determinando il destino di entrambe le squadre.

Domenica alle 18 alla Baltur Arena scatta la serie play out tra Sella Cento e Liofilchem Roseto: la squadra che vincerà 3 partite potrà festeggiare la salvezza, mentre la perdente affronterà la perdente della serie tra Ruvo e Pistoia. In regular season il 19 ottobre alla Baltur Arena vinse Cento 86-75, ma il risultato di quell’incontro è poco indicativo perché si era ad inizio stagione, ma soprattutto perché gli abruzzesi nel 2026 hanno completamente rivoluzionato il roster. L’8 aprile a Roseto, nella partita che costò la panchina a Di Paolantonio, la squadra di Finelli si impose 89-71, nonostante le assenze di Sabatino, Donadoni e Cinciarini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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