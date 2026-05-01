Castelpoto non dimentica Chiara | dal dolore nasce uno spazio di memoria e speranza

A Castelpoto prosegue senza pause la costruzione del “Giardino di Chiara”, un luogo nato per ricordare Chiara e coinvolge ormai famiglia, amici e comunità. Il progetto si sta sviluppando nel tempo, con l’obiettivo di trasformare il dolore in un simbolo di speranza e di unione. La realizzazione dello spazio di memoria continua a prendere forma, con l’impegno di chi ha voluto mantenere vivo il ricordo.

Va avanti senza sosta la realizzazione del “Giardino di Chiara” che continua a crescere e a prendere forma, grazie alla sua famiglia, agli amici e alla comunità, trasformando il dolore in un segno concreto di speranza e condivisione. L’iniziativa è nata per ricordare Chiara, la ragazza di 14 anni scomparsa purtroppo lo scorso anno a Castelpoto dopo aver affrontato con coraggio una grave malattia, ma si sta progressivamente evolvendo in un rifugio per chiunque abbia voglia o bisogno di uno luogo dove estraniarsi o socializzare. Il Giardino di Chiara infatti non solo ospiterà spazi di socializzazione ed eventi culturali, ma al suo interno sorgerà anche un giardino del ricordo, dedicato al raccoglimento, pensato per ricordare non solo Chiara, ma anche tutti i giovani e i bambini che hanno lasciato troppo presto questa vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelpoto non dimentica Chiara: dal dolore nasce uno spazio di memoria e speranza Notizie correlate Treviso: Da un dolore nasce uno spazio di conforto per i genitori in terapia neonatale.Treviso – Una raccolta fondi lanciata da Elena Vattolo, una mamma che ha perso la figlia Asia prematura a soli tre mesi, mira a creare uno spazio... Nasce la Fondazione Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta a Crans Montana: “Trasformiamo il dolore in motore di speranza”Milano, 2 aprile 2026 – Aveva sedici anni e una passione immensa per lo sport, la ginnastica acrobatica in particolare.