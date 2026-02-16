Treviso | Da un dolore nasce uno spazio di conforto per i genitori in terapia neonatale

Elena Vattolo ha avviato una raccolta fondi per trasformare una stanza dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo aver perso la sua bambina Asia a tre mesi. La mamma vuole creare un ambiente caldo e confortevole per i genitori che affrontano la stessa difficile esperienza. La proposta nasce dal suo dolore personale e dalla volontà di offrire un aiuto concreto ad altre famiglie. La donazione servirà a rendere più accogliente la terapia neonatale, offrendo un momento di sollievo ai genitori in difficoltà.

Una Stanza per Asia: La Solidarietà Illumina la Terapia Intensiva Neonatale di Treviso. Treviso – Una raccolta fondi lanciata da Elena Vattolo, una mamma che ha perso la figlia Asia prematura a soli tre mesi, mira a creare uno spazio accogliente all’interno della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Ca’ Foncello. L’obiettivo è offrire un rifugio ai genitori che vivono il dramma della malattia dei loro bambini, trasformando il dolore in un gesto concreto di speranza e solidarietà. La Storia di Asia e la Nascita di un Progetto. La storia di Asia è una ferita aperta, un ricordo doloroso che ha spinto Elena Vattolo a dare vita a questa iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu “Piccoli campioni da record e da medaglie d’oro”: tutina a tema hockey nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda Una mamma ha deciso di creare una tutina a tema hockey per i neonati in Terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'Angolo di Zoe, nasce a Chiaia uno spazio per mamme e bambini A Chiaia apre uno spazio dedicato alle mamme e ai bambini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Olimpiadi, incidente choc a Cortina per Lindsey Vonn: la campionessa ricoverata a Treviso; Lindsey Vonn portata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la caduta sulla pista Olympia: operata per la gamba rotta VIDEO; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma. Matteo Vendramin scomparso a Treviso, la sorella: «Doveva fare una visita per un dolore alla pancia, ma non si è presentato»Nessuna traccia di Matteo Vendramin, il 31enne scomparso tre giorni fa a Treviso. Gli ultimi contatti con il ragazzo di Conegliano risalgono allo scorso martedì 7 ottobre. Secondo le ricostruzioni ... ilmessaggero.it MILANO CORTINA I Il padre di Lindsey Vonn operata a Treviso: 'Questa è la fine della sua carriera. Conosce il dolore fisico e comprende la sua situazione" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/09/milano-cortina-ii - facebook.com facebook