Caso Dipiazza | il video della multa al municipio torna virale
Un video risalente al 2018 mostra il sindaco di Trieste durante un episodio legato a una multa al municipio. Il filmato è stato condiviso nuovamente su Instagram, diventando virale grazie a un trend digitale internazionale. La clip, già nota in passato, sta circolando in queste ore tra gli utenti, attirando l'attenzione sulla vicenda.
? Cosa sapere Il video del 2018 con il sindaco Dipiazza a Trieste torna virale su Instagram.. Il vecchio episodio della multa al municipio riemerge tramite un trend digitale internazionale.. Un video del 2018 che vede protagonista il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è tornato a circolare massicciamente sui social media nella mattinata di questo 1 maggio 2026. Il filmato, riproposto all’interno di un trend internazionale su Instagram che punta sulla scoperta di contenuti passati come se fossero nuovi, mostra l’episodio della sanzione ricevuta dal primo cittino nel marzo di quel periodo. Dalla sosta al municipio al successo virale su Instagram.🔗 Leggi su Ameve.eu
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“Ti cancellano la memoria, ma rivedi questo video”: torna virale il caso Dipiazza, dalla multa ai vigili al boom su Instagram - facebook.com facebook