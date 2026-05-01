Can Yaman senza barba le foto prima e dopo la rasatura | il cambio look per esigenze di copione

Can Yaman ha condiviso sui social delle foto che mostrano il prima e dopo la rasatura, cambiando drasticamente il suo aspetto. L’attore ha deciso di togliere la barba per adattarsi a un nuovo ruolo in un progetto televisivo. In un video, si vede chiaramente il momento in cui si rade, mentre le immagini successive mostrano il volto senza barba, evidenziando il nuovo look. La scelta ha suscitato reazioni tra i suoi fan.

Can Yaman ha sconvolto in fan radendo completamente la barba e mostrando in un video il momento della rasatura. Il nuovo look pare sia dovuto a necessità di copione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Can Yaman, il nuovo look senza barba è già iconico: “Ti odieranno”Basta un video, qualche secondo davanti allo specchio, e il pubblico si ritrova davanti a un volto quasi nuovo. Leggi anche: “Come si diventa un personaggio”: Can Yaman rimane senza barba, sotto choc migliaia di fan – IL VIDEO Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Can Yaman irriconoscibile senza barba, nuovo look per l'attore turco; Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tv; Can Yaman, il nuovo look senza barba; Can Yaman, il nuovo look senza barba è già iconico: Ti odieranno. Can Yaman sorprende i fan con un cambio look radicale: barba addio!Can Yaman sorprende i fan con il suo cambio look radicale: barba tagliata e nuovi progetti in arrivo, l'evoluzione dell'attore. rumors.it Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tvL'attore turco cambia look per la nuova sit-com Bro di Lux Vide, mostrando sui social una trasformazione drastica. Il nuovo stile divide subito i fan tra entusiasmo e nostalgia Can Yaman si prepara a ... tg24.sky.it Quando la materia prima è di alto livello, si resta sempre bellissimi". Questo è solo uno dei tanti commenti che hanno travolto Can Yaman nelle ultime ore, dopo che l’attore turco ha mostrato ai fan il suo nuovo look. Il cambiamento è stato netto: via la barba, ca - facebook.com facebook Negli ultimi anni aveva costruito gran parte della sua immagine pubblica anche attraverso un’estetica precisa: barba folta, capelli lunghi e stile #CanYaman x.com