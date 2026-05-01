Calciomercato Inter LIVE | novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellona

In aggiornamenti recenti sul calciomercato, si parla di possibili sviluppi riguardo a un difensore e a un centrocampista dell'Inter. Le trattative sono in corso, con alcune valutazioni che potrebbero influenzare le decisioni di acquisto. Durante le ultime ore, sono stati organizzati incontri tra le parti coinvolte e si sono fatte alcune ipotesi sulle cifre di mercato. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 01 MAGGIO Calciomercato Inter, centrocampo da rifare: sempre più concreto il nome di Curtis Jones per l’estate!.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellona Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Novità sull’interesse del Barcellona per BastoniMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioni; Calciomercato Inter news | Josep Martinez resta? Il futuro della porta nerazzurra (oggi 24 aprile 2026); Calciomercato Inter LIVE | Frattesi verso l’addio novità sul futuro di Diouf. Calciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell’operazioneCalciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell'operazione ... calcionews24.com Calciomercato Inter, c’è un nuovo incedibile: nome a sorpresaIl mercato dell'Inter ha un incedibile: Bisseck punto fermo in difesa, dove partiranno Acerbi, Darmian, De Vrij e forse Bastoni e Augusto ... interlive.it Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook