Calciomercato Inter | smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà al momento in nerazzurro

Sul fronte del calciomercato, l’Inter ha chiarito che al momento non è prevista l’inclusione di una determinata contropartita nell’affare relativo a Bastoni con il Barcellona. Le trattative tra le due squadre sono in corso, ma non ci sono state conferme ufficiali riguardo a questa proposta specifica. La situazione rimane aperta e soggetta a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri: «È inutile parlarne adesso». Cosa ha detto il ds rossonero Mercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che.Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Tonali, futuro scritto in Premier League: la Serie A si allontana mentre le big inglesi aprono il duello per l’ex rossonero Calciomercato Inter: smentita quella...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: si lavora per il rinnovo di Dimarco, il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: I fatti sono chiari; Inter annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu | I fatti sono chiari; Real Madrid arriva la smentita ufficiale del club spagnolo! Nessun direttore sportivo in arrivo | la nota. Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: I fatti sono chiariGordon Stipic: Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra ... calciomercato.it Calciomercato Inter news | Denzel Dumfries non si muove: Sono molto felice qui (oggi 10 aprile 2026)Calciomercato Inter news: Denzel Dumfries esprime chiaramente la volontà di restare in nerazzurro anche in futuro, oggi 10 aprile 2026. ilsussidiario.net Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p facebook "L' #Inter ha vinto lo Scudetto nonostante la presenza in panchina dell'allenatore più presuntuoso e sopravvalutato dell'intera categoria. La fortuna spesso assiste i mediocri: #Chivu si è ritrovato in mano tre punti decisivi per lo scudetto, grazie a #Dumfries, x.com