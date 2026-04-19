Calciomercato Inter | smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà al momento in nerazzurro

Da calcionews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato, l’Inter ha chiarito che al momento non è prevista l’inclusione di una determinata contropartita nell’affare relativo a Bastoni con il Barcellona. Le trattative tra le due squadre sono in corso, ma non ci sono state conferme ufficiali riguardo a questa proposta specifica. La situazione rimane aperta e soggetta a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

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