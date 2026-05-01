Nel comune di Buonconvento, un gruppo di cittadini ha espresso opposizione alla proposta di installare pannelli solari in una zona con vista sul Brunello. Secondo le persone coinvolte, senza regole chiare, questo intervento potrebbe alterare equilibri già consolidati nella comunità locale. Non si ritiene che l’installazione porterebbe benefici concreti alla zona, ma piuttosto risponderebbe a interessi provenienti da fuori la comunità.

"Un intervento di questa natura, se non adeguatamente regolato, rischia di compromettere equilibri delicati e consolidati, senza apportare un reale valore aggiunto alla comunità locale, configurandosi piuttosto come un’operazione orientata prevalentemente a interessi esterni". Il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti dice no al progetto di privati per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico alle porte del paese, tra il bivio per Montalcino e l’ex officina Cilli, al confine quindi con il regno del Brunello, a due passi dalla Francigena e dalle strade bianche dell’Eroica. "L’impianto insiste su un contesto di altissimo valore paesaggistico, culturale e turistico – afferma Conti –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buonconvento: "No ai pannelli vista Brunello"

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