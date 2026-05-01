Bufera sul Piano assunzionale Patano non ci sta | L' ho trasmesso tre volte alla presidente del Consiglio

Una discussione acceso riguarda il Piano assunzionale 2026-2028 del Comune di Foggia, con il consigliere comunale che afferma di aver inviato tre volte il documento alla presidente del Consiglio comunale. Il Programma, che riguarda le assunzioni di personale, è stato trasmesso affinché si convocasse una riunione dei capigruppo per condividere la bozza. La questione ha suscitato reazioni e si attendono sviluppi nel dibattito politico locale.