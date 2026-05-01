Bufera sul Piano assunzionale Patano non ci sta | L' ho trasmesso tre volte alla presidente del Consiglio
Una discussione acceso riguarda il Piano assunzionale 2026-2028 del Comune di Foggia, con il consigliere comunale che afferma di aver inviato tre volte il documento alla presidente del Consiglio comunale. Il Programma, che riguarda le assunzioni di personale, è stato trasmesso affinché si convocasse una riunione dei capigruppo per condividere la bozza. La questione ha suscitato reazioni e si attendono sviluppi nel dibattito politico locale.
Il Programma triennale delle assunzioni di personale 2026-2028 del Comune di Foggia era stato inviato alla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone affinché convocasse la riunione dei capigruppo per condividere la bozza. A metterlo in chiaro è l’assessora al Personale Daniela Patano.Di suo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Scoppia il caso Piao: tre presidenti di commissione chiedono lo stop immediato del piano assunzionale
Leggi anche: Sinner bocciato… alla patente: “Ho fatto l’esame tre volte”