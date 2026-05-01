Britney Spears si trova di fronte a un procedimento legale per aver guidato in stato di ebbrezza. La cantante ha ricevuto un'accusa formale relativa a questa vicenda, che si aggiunge alle sue recenti difficoltà legali. La situazione coinvolge aspetti giudiziari che potrebbero portare a conseguenze legali significative. La notizia arriva in un momento di particolare attenzione mediatica sulla vita personale e le questioni legali dell'artista.

Ancora guai per Britney Spears. L’ex baby postar sembra non riuscire a trovare requie e, ancora una volta, i suoi problemi sono così seri da diventare casi giudiziari. La cantante non ha superato il controllo della polizia della California che l’ha accusata di guida in stato di ebbrezza. Per essersi messa al volante dopo l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, Spears dovrà presentarsi in tribunale. Britney Spears finisce a processo. Lo scorso marzo, Britney Spears era stata fermata dagli agenti della polizia a seguito di un controllo sulla California Highway Patrol. Fermata perché procedeva ben oltre i limiti di velocità. La cantante 44enne è stata arrestata perché alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, seppur non sia stato chiarito che tipo di sostanze stupefacenti avesse assunto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Britney Spears a processo per guida in stato di ebbrezza, cosa rischia

Britney Spears negli Epstein Files: cosa c’è scritto nella mail che la riguarda

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