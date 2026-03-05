Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California | cosa è successo

Nelle ultime ore, nella contea di Ventura in California, la California Highway Patrol ha fermato e arrestato Britney Spears con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La cantante era al volante quando è stata sottoposta ai controlli e, secondo quanto riferito, è risultata positiva ai test di alcol. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla sua detenzione.

Nelle scorse ore, nella contea di Ventura in California, la California Highway Patrol ha fermato e arrestato Britney Spears con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore, riaccendendo i riflettori su una delle figure più discusse del panorama musicale internazionale. Tutto è cominciato intorno alle 21:30 di mercoledì, quando un automobilista di passaggio ha chiamato il 911 segnalando un veicolo che avanzava in modo irregolare sulla carreggiata. Gli agenti della Highway Patrol hanno individuato il mezzo nella comunità di Moorpark, non distante dalla residenza della cantante a Thousand Oaks, e hanno proceduto all’identificazione della conducente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La cantante ha aggiunto di sentirsi oggi “fortunata di essere viva” #BritneySpears #Musica x.com