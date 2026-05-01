Domenica 3 maggio 2026 alle 17:30 si svolge il match tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund, valido per la 31ª giornata di Bundesliga. La sfida, nota come Borussia Derby, vede in campo le formazioni ufficiali e sarà seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, anche attraverso quote e pronostici disponibili in vista dell'incontro. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Turno numero 31 di Bundesliga che vede di scena il Borussienderby con il Borussia Monchengladbach di Polanski opposto al Borussia Dortmund di Kovac. I Fohlen vanno avanti a suom di pareggi e conservano un margine rassicurante sul terzultimo posto, vicinissimi alla salvezza. Una stagione difficile che ha avuto una svolta quando il tecnico polacco è subentrato a Seoane e in pochi mesi ha riportato i suoi fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (domenica 03 maggio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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