Domenica 3 maggio 2026 alle ore 17:30 si gioca il match tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund, valido per la 31ª giornata di Bundesliga. La partita rappresenta il classico derby tra le due squadre e si svolge allo stadio di Monchengladbach. Le formazioni sono state ufficializzate, e sono attese analisi sulle quote e pronostici prima del fischio d'inizio.

Turno numero 31 di Bundesliga che vede di scena il Borussienderby con il Borussia Monchengladbach di Polanski opposto al Borussia Dortmund di Kovac. I Fohlen vanno avanti a suom di pareggi e conservano un margine rassicurante sul terzultimo posto, vicinissimi alla salvezza. Una stagione difficile che ha avuto una svolta quando il tecnico polacco è subentrato a Seoane e in pochi mesi ha riportato i suoi fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (domenica 03 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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