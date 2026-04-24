Domenica 26 aprile 2026 alle 17:30 si gioca Borussia Dortmund contro Friburgo. Il Borussia Dortmund ha subito due sconfitte consecutive, che hanno favorito il Bayern Monaco e messo in discussione il secondo posto in classifica. Per mantenere la posizione, i gialloneri devono ottenere una vittoria contro il Friburgo, che si presenta alla partita con l’obiettivo di ottenere punti importanti in chiave classifica.

Il Borussia Dortmund con le ultime 2 sconfitte non ha solo aperto i festeggiamenti del Bayern Monaco, ma ha rimesso in discussione pure il secondo posto, e oggi contro il Friburgo serve una vittoria per rimettere le cose a posto. Che fosse impossibile lottare per il titolo contro i bavaresi lo si era capito da mesi, e ad un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Friburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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