BORDERLINE | Shama24k mette a nudo sé stesso nel suo album più personale

Shama24k ha rilasciato il suo nuovo album intitolato “BORDERLINE”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il progetto è stato pubblicato da Hustle Music Group. L’album rappresenta un lavoro molto personale per l’artista, che si mette a nudo attraverso i brani. La pubblicazione segue le uscite precedenti e si inserisce nelle attività musicali dell’etichetta.

Shama24k pubblica “BORDERLINE”, il nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali per Hustle Music Group.. Un progetto composto da 10 tracce che segna un punto di svolta nel percorso dell’artista, portando al centro non solo la musica, ma soprattutto la persona dietro il nome. In questo disco, infatti, emerge con forza Gabriele. Non è solo una questione di storytelling, ma di identità: “BORDERLINE” è costruito come un dialogo continuo tra due lati della stessa persona, tra ciò che si mostra e ciò che si vive davvero. Una dualità che attraversa ogni traccia e che diventa il filo conduttore dell’intero progetto. L’album si sviluppa come un viaggio dentro sé stessi, tra passato e presente.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “BORDERLINE”: Shama24k mette a nudo sé stesso nel suo album più personale Notizie correlate D’Ambrosio mette a nudo un problema del calcio italiano: «Vedi allenatori che esultano ai gol come se fossero in Champions. Molti tecnici non pensano più al bene dei ragazzi!Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato... Harry Styles nel suo nuovo album non ha più nulla da dirci?Nel pop c’è una regola non scritta abbastanza semplice: per restare al centro, bisogna esporsi.