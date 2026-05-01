Bolzano blocco della posta | 37 portalettere assenti paralizzano la città

A Bolzano, da mercoledì, il recapito postale è stato sospeso a causa dell’assenza di 37 portalettere su un totale di 112. Questa situazione ha causato un blocco nelle consegne in tutta la città, lasciando molte utenze senza servizio. La mancata presenza del personale ha provocato disagi tra cittadini e attività commerciali, che si sono trovati senza consegne postali per diversi giorni.

? Cosa sapere Trentasette portalettere assenti su 112 bloccano il recapito postale a Bolzano da mercoledì.. L'alto costo della vita in città impedisce ai nuovi assunti di stabilirsi sul territorio.. Trentasette portalettere assenti su un totale di 112 addetti a Bolzano hanno paralizzato il recapito postale in ampie zone della città, lasciando intere strade prive di corrispondenza da diversi giorni. Il vuoto lasciato dai lavoratori ha colpito duramente il tessuto operativo del capoluogo, dove la mancanza di sostituti sta trasformando un problema logistico in un blocco sistematico dei flussi informativi. La criticità è emersa con forza mercoledì scorso, quando il dato numerico ha rivelato che oltre un terzo dell’organico era fuori servizio, impedendo la normale distribuzione della posta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, blocco della posta: 37 portalettere assenti paralizzano la città Notizie correlate A Ponza non arriva la posta, Sindaco e residenti contro i portalettere: ecco cosa sta succedendoPonza, 29 aprile 2026 – Da oltre due mesi, a Ponza, la posta viaggia a singhiozzo. Posta in crisi: un solo portalettere per due comuni, i cittadini pagano iIl servizio postale nei comuni di Villapriolo e Villarosa sta affrontando una fase critica che impatta direttamente sulla vita quotidiana dei...