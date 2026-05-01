Bologna-Cagliari domenica 03 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 12:30 si giocherà la partita tra Bologna e Cagliari, un incontro che si svolge nel primo pomeriggio. Le due squadre arrivano con obiettivi poco ambiziosi, dato che non devono più lottare per posizioni di classifica importanti. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state rese note, mentre i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che vogliono scommettere sull’esito del match.

Il lunch match domenica tra Bologna e Cagliari non è una sfida delicatissima in quanto entrambe le squadre hanno poco da chiedere. Soprattutto i padroni di casa sono ormai fuori dai giochi per l’Europa dopo la sconfitta interna contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano è in forte crisi ed è andata incontro alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Cagliari (domenica 03 maggio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Bologna-Parma (domenica 08 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiNel lunch match domenicale del prossimo turno di Serie A va in scena al Dall’Ara il derby emiliano tra Bologna e Parma, due squadre in crisi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bologna-Cagliari, siamo già 27000; Bologna-Cagliari, info settore ospiti; Bologna-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Bologna-Cagliari in tv: probabili formazioni. Probabili formazioni Bologna Cagliari: le possibili scelte di PisacaneProbabili formazioni Bologna Cagliari, il tecnico Fabio Pisacane potrebbe affidarsi a questo undici contro la squadra di Italiano ... cagliarinews24.com Pronostico Bologna vs Cagliari – 3 Maggio 2026Il confronto di Serie A tra Bologna e Cagliari si gioca il 3 Maggio 2026 alle 12:30 presso lo storico Stadio Renato Dall'Ara. Una sfida che si colloca in una ... news-sports.it Ecco cosa si muove sull'asse Cagliari-Bologna - facebook.com facebook Cagliari, Mendy ancora a parte: spera nel recupero a Bologna x.com