Bolletta gas | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026 +48% sul mese precedente

Il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento nelle ultime settimane, con il prezzo tutelato stabilito da ARERA a 0,56 euro per metro cubo fino a marzo 2026, con un incremento del 48% rispetto al mese precedente. Il valore del PSV, il punto di scambio principale, è in rialzo e si riflette sui costi che i consumatori devono affrontare. Oggi, il costo aggiornato quotidianamente di un metro cubo di gas può variare e influisce sulla composizione delle bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella spesa energetica delle famiglie italiane. Con le recenti oscillazioni del mercato all’ingrosso e le revisioni mensili di ARERA, è fondamentale restare aggiornati su quanto costa oggi un metro cubo di gas e su come questo si riflette concretamente nella bolletta domestica. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48% sul mese precedente) Notizie correlate Bolletta gas: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,5577 €/Smc a marzo 2026 (+48% sul mese precedente)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima... Bolletta gas: PSV in leggero rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48%)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PUN luce e PSV gas 26 aprile: prezzi in aumento; Bolletta gas | PSV in leggero rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026 +48%; Bolletta gas | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,5577 € Smc a marzo 2026 +48% sul mese precedente; Bolletta gas | prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 € Smc a marzo 2026 PSV stabile ma sopra la media settimanale. Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sulle famiglie italiane. Il valore della ... quifinanza.it Arriva la stangata in bolletta per gli utenti vulnerabili: Gas +19,2% e previsti nuovi aumenti nei prossimi mesiLe bollette del gas tornano a salire per i circa 2,3 milioni di clienti in condizioni di vulnerabilità tutelati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Secondo la Nota ... terremarsicane.it “Acqua marrone e piena di sabbia in via Palermo”: l’attacco del consigliere La Fauci Il vicepresidente del Consiglio: "I cittadini pagano la bolletta, non i disservizi"... facebook L’innovazione della disciplina della #bolletta è stata premiata dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile: scopri di più arera.it/comunicati-sta… x.com