Durante la 61ª Mostra internazionale d’Arte di Venezia, la Giuria internazionale ha annunciato le proprie dimissioni. La decisione arriva in seguito alle polemiche relative all’approvazione del padiglione russo. La Biennale ha comunicato ufficialmente questa scelta, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La manifestazione prosegue senza la presenza della giuria, mentre si attendono sviluppi sulla situazione.

La Biennale di Venezia ha reso noto che la Giuria internazionale della 61ma Esposizione internazionale d’Arte si è dimessa. L’annuncio è arrivato all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura e a 10 giorni dall’apertura dell’Esposizione. La giuria era composta dal presidente Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La clamorosa decisione fa seguito a settimane di accese polemiche per la decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo oltre che sulla presenza degli artisti israeliani. Sul ritorno dei russi alla Biennale, per...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale: le polemiche per il via libera al padiglione russo

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