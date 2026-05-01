Biennale esclusivo | i verbali dell?ispezione del Ministero

Sabato 29 aprile, il Ministero ha condotto un’ispezione di due giorni presso la sede della Biennale. Nel pomeriggio di mercoledì, si è svolto un interrogatorio che è durato oltre tre ore, dalle 15:30 alle 18:45. Sono stati resi noti i verbali dell’attività di controllo, che ha coinvolto vari funzionari e personale coinvolto nell’organizzazione dell’evento. La documentazione ufficiale è stata trasmessa alle autorità competenti.

VENEZIA - Due giorni di ispezione. Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l'"interrogatorio" durato tre ore e un quarto, dalle 15:30 alle 18:45. L'indomani, dalle 10, il sopralluogo all'Arsenale e ai Giardini. E adesso l'attesa del verdetto: cosa farà il ministero della Cultura nei confronti della Biennale? Accetterà le spiegazioni date dalla Fondazione sulla partecipazione della Russia alla 61. Esposizione d'Arte? Comprenderà che Putin non aveva bisogno di chiedere alcun permesso di partecipazione perché il Padiglione russo è suo sin dai tempi di Nicola II? Quali determinazioni assumerà in merito alla decisione della...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, esclusivo: i verbali dell?ispezione del Ministero Notizie correlate Leggi anche: Cuore danneggiato, ispezione Ministero Biennale Arte, riprese ispezioni del ministero a Ca’ Giustinian(Adnkronos) – Sono riprese oggi a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, le ispezioni disposte dal ministero della Cultura nell’ambito delle... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Biennale, esclusivo: i verbali dell’ispezione del Ministero. Biennale, esclusivo: i verbali dell’ispezione del MinisteroVENEZIA - Due giorni di ispezione. Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l'interrogatorio durato tre ore e un quarto, dalle 15:30 alle 18:45. L'indomani, dalle ... ilgazzettino.it Giuli alla carica dell’ex collega: Non gli regaleremo il martirioIl ministro fa sapere che il governo non commissarierà l’istituzione veneziana: Gli faremmo un favore ... repubblica.it