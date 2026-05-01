Benevento muore il commerciante dopo il dramma nel supermercato

A Benevento, un commerciante di 67 anni si è tolto la vita ieri pomeriggio in un supermercato cittadino. Dopo aver fatto fuoco, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pio, dove è deceduto poco dopo. L’uomo, ex dirigente di Confcommercio, era coinvolto in un confronto relativo a questioni sui beni immobili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

? Cosa sapere Nicola Romano, 67 anni, si è sparato ieri pomeriggio in un supermercato di Benevento.. L'ex vertice Confcommercio è deceduto all'ospedale San Pio dopo il confronto sui beni immobili.. Il commerciante Nicola Romano è deceduto in serata presso l’ospedale San Pio di Benevento, dopo il tragico episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri negli uffici di un supermercato cittadino. L’uomo di 67 anni, figura storica del settore per il suo passato ai vertici di Confcommercio, si era sparato alla testa con una pistola dopo un acceso confronto con i gestori dell’attività commerciale riguardo alla vendita all’asta giudiziaria di un immobile che lo vedeva coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, muore il commerciante dopo il dramma nel supermercato Notizie correlate Leggi anche: Dramma a Dongo: muore Lucia Magno dopo il grave incidente domestico Il dramma di Stefano, morto a 53 anni nel parcheggio di un supermercatoÈ morto da solo, nel piazzale che era diventato il suo rifugio, tra le auto in sosta e il via vai quotidiano dei clienti di un supermercato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sant’Angelo a Cupolo, travolto dalla sua auto: muore 18enne a Perrillo; Benevento, muore operaio 67enne dopo la caduta dal tetto di un capannone a Ponte Valentino; Muore in circostanze da chiarire l’ex presidente di Confcommercio Nicola Romano. Muore in ospedale imprenditore 67enne, aperta un’indagineÈ deceduto in serata all’ospedale San Pio di Benevento il commerciante 67enne Nicola Romano, figura nota in città anche per i suoi trascorsi ai vertici di ... cronachedellacampania.it A Benevento morto l'uomo che ieri si era sparato alla testa in un marketE' deceduto in serata all'ospedale 'San Pio', dove era stato ricoverato per la gravità delle sue condizioni, il commerciante di 67 anni, Nicola Romano di Benevento, noto in città per esser stato per a ... ansa.it Tvsette Benevento - facebook.com facebook Piango Rocco, 67 anni, l'operaio precipitato dal tetto di un capannone nell'area industriale di Benevento. È morto in ospedale, dove era stato ricoverato ieri in gravissime condizioni. Stava installando pannelli fotovoltaici E’ morto alla vigilia del #Primomaggio x.com