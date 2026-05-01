Bari corsa tra 22 nazioni | sport e mongolfiere sul litorale

Il fine settimana a Bari sarà caratterizzato da un evento che coinvolge atleti provenienti da 22 nazioni, con la disputa della Bari Med Marathon prevista per i giorni 2 e 3 maggio. L'appuntamento prevede anche voli di mongolfiere sul lungomare, creando un'atmosfera di festa e sportiva. La manifestazione combina gare di corsa e spettacoli aerei, attirando partecipanti e visitatori da diversi paesi.

? Cosa sapere Bari ospita la Bari Med Marathon il 2 e 3 maggio con 22 nazioni.. L'evento celebra il legame con la Turchia tra competizioni atletiche e voli di mongolfiere.. Bari si prepara a ospitare la Bari Med Marathon il 2 e il 3 maggio, un evento che vede la partecipazione dei popoli di 22 nazioni del Mediterraneo con un speciale dedicato alla Turchia. La manifestazione, inserita nel calendario dei Grandi Eventi del Turismo dell’assessorato regionale, riceve il patrocinio della sezione Turismo di Confindustria Bari Bat e del Comune di Bari, beneficiando inoltre del sostegno di Ance Bari Bat. L’iniziativa trasformerà il litorale cittadino in un punto di incontro tra culture diverse attraverso una combinazione di competizioni atletiche, musica e attività collaterali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, corsa tra 22 nazioni: sport e mongolfiere sul litorale Notizie correlate Vivicittà 2026 a Bari, in migliaia tra corsa e inclusione sul lungomare cittadinoIn migliaia hanno preso parte all'edizione 2026 di Vivicittà, la manifestazione dedicata alla corsa, giunta alla 38esima edizione. In 2mila alla Marathon. Identità e territorio protagonisti della corsa. Successo sul litoraleUna dichiarazione d’identita: la White Marble Marathon tra sport, comunita? e territorio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bari corre verso l'Oriente: torna la Med Marathon nel segno della Turchia; L'ex biancorosso Alberto Bergossi smuove il Bari: Serve anche coraggio; Dalla Samp al Pescara fino al Bari: Serie B, tremano in 10. Incubo C, è un finale da paura; IL COMUNE COMUNICA - Gran Premio di Bari - dal 23 al 26 aprile torna la rievocazione storica, al via con la mostra 60 anni di storia. Un circuito nel cuore della città: domani la conferenza stampa al teatro Margherita. Bari corre con la Deejay Ten: in 10mila tra sport, musica e festaBari si è trasformata in una grande pista a cielo aperto per la Deejay Ten 2026, la corsa non competitiva ideata da Linus e firmata Radio Deejay, che ha richiamato nel capoluogo pugliese circa 10mila ... fm-world.it La Deejay Ten a Bari, in diecimila corrono con Linus(ANSA) - BARI, 19 APR - Sono stati 10mila i partecipanti alla tappa di Bari della Deejay Ten 2026, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus e firmata da Radio Deejay, che da vent'anni coinvo ... msn.com Bisceglie, spari in un ristorante: ucciso un uomo per errore Angelo Pizzi, 62 anni, è la vittima del raid armato in pieno centro, almeno 15 colpi esplosi. Ipotesi errore, indaga la DDA di Bari - facebook.com facebook Uomo ucciso da vari colpi di arma da fuoco all'interno di un ristorante a Bisceglie (Bari) x.com