Baldaccio Storia e leggenda in scena a teatro

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Col racconto del condottiero Baldaccio Bruni, va avanti "Sedut!" questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. "Sembra un imperativo, un ordine da addestratore di animali da circo. E invece no: è un invito gentile travestito da gioco. Noi siamo ingenui: crediamo ancora al valore centrale della “seduta” teatrale, a questo luogo di riscoperta del respiro umano e delle emozioni" dice Andrea Merendelli Direttore artistico. Domani sabato 2 maggio alle ore 21 la Compagnia dei ricomposti porta in scena Baldaccio d’Anghiari, storia e leggenda di un capitano di ventura. Tra rievocazioni, pettegolezzi e memorie tramandate, il paese ricostruisce la figura del condottiero mescolando orgoglio e ironia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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