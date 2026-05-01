Badante infedele ruba in casa e usa copie delle chiavi per altri furti | denunciata
Una donna di 46 anni, incensurata, è stata denunciata per aver rubato in casa di un’anziana che assisteva come badante. La polizia ha scoperto che l’indagata aveva utilizzato copie delle chiavi dell’abitazione per compiere altri furti nei dintorni. La donna è stata fermata e portata in caserma, mentre si proseguono le indagini per chiarire l’intera serie di episodi.
La polizia ha individuato e fermato una donna incensurata, italiana, di 46 anni ritenuta responsabile di una serie di furti commessi all'interno dell’abitazione di un’anziana che, da anni, accudiva come badante.Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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