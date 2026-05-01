Badante infedele ruba in casa e usa copie delle chiavi per altri furti | denunciata

Una donna di 46 anni, incensurata, è stata denunciata per aver rubato in casa di un’anziana che assisteva come badante. La polizia ha scoperto che l’indagata aveva utilizzato copie delle chiavi dell’abitazione per compiere altri furti nei dintorni. La donna è stata fermata e portata in caserma, mentre si proseguono le indagini per chiarire l’intera serie di episodi.